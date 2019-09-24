السعودية اليوم / غرفة المدينة تنظم غدًا ندوة "المسؤولية الاجتماعية.. عطاء واستدامة"



المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

تُنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غدًا ندوة بعنوان "المسؤولية الاجتماعية.. عطاء واستدامة " وذلك بفندق المدينة مريديان.

وأوضح رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور أحمد أسعد خليل أن الندوة تتطرق إلى دور القطاع الحكومي في دعم المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ودور الشركات والمؤسسات في بناء واستدامة مشاريع المسؤولية الاجتماعية ودور الإعلام في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أنه سيتم من خلال الندوة عرض أحدث التجارب في مجال المسؤولية الاجتماعية واستعراض قصص النجاح وأبرز الممارسات في هذا المجال.

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08:17ت م

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