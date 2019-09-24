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الان تتابع شاهد: سيارات كهربائية لإزالة رهبة التنويم في «اطفال» الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
نجح مستشفى الاطفال بالطائف في تطبيق فكرة ذكية تسهم في كسر حاجز الخوف لدى الاطفال من التنويم من خلال توفير سيارات كهربائية تنقل الاطفال في حالة الى التنويم او التنقل بين اقسام الاشعة والمختبرات للاطفال المنومين.
ووضع المستشفى لوحات على المركبات شبيهة باللوحات الرسمية للسيارات مع الرمز الى الصحة ومركز الاتصال التفاعلي( ص ح ه٩٣٧).
واشار مدير المستشفى الاخصائي اول طارق الروقي ان الفكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للاطفال وازالة الخوف والرهبة من التنويم والتنقل بين اقسام التنويم والخدمات المساعدة،موضحا ان ادارة المستشفى تسعى الى كل مامن شأنه الارتقاء بالخدمات وتقديم افضلها.
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