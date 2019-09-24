اليوم الوطني.. مطالب بصرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين الضمان…

طالب العديد من المستفيدين من المساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في صرف المقطوعة للمستفيدين الذين هم على قوائم الانتظار، حيث إنتظر هؤلاء المواطنين فترة كبيرة، يذكر أن صرف الدفعات الجديدة متوقف حتى هذه اللحظة ولم يتم صرف تلك المقطوعة منذ شهر جمادى الآخر الماضي، وقد أكد المواطنين على حاجتهم الماسة لتلك المساعدة، وذلك بسبب إرتفاع الأسعار والخدمات والمحروقات بفعل الضرائب والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة من أجل تحسين المستوى الاقتصادي في المملكة.

ما هي مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة حي منحة مالية يتم تقديمها للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية، حيث تعمل وكالة الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات المالية للأسر السعودية التي لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية

شروط الاستفادة من مساعدة المقطوعة

أن يكون سعودي الجنسية أن يكون عمر المواطن 35 سنة فأكثر أن لا تشمله معاشات الضمان الإجتماعي أن يفصح عن كافة البيانات ومطابقتها مع الجهات الرسمية

الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

تتزايد عمليات البحث بين الحين والآخر في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعده المقطوعه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد نوهت الوزارة على أنه يمكن لكافة المواطنين الإستعلام من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي.