السعودية | "فرحة وطن".. رحالة سعودي يجوب 31 دولة بـ50 يوماً

شكرا لقرائتكم "فرحة وطن".. رحالة سعودي يجوب 31 دولة بـ50 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مسيرة دولية، جاب رحالة سعودي 31 دولة عبر دراجته النارية، حاملاً العلم السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89.

الرحالة السعودي محمد راضي العنزي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "عبرتُ عن حبي لوطني، واحتفل بيومه الوطني بطريقتي الخاصة، حيث قمت بالتجول في 31 دولة، عبر دراجتي النارية، حاملاً في يدي العلم السعودي".

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وأضاف: "جولتي أطلقت عليها مبادرة (فرحة وطن) من العام الماضي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وشملت ١٦ عاصمة أوروبية، وهذا العام ولله الحمد، قررت تكرار المبادرة مع زيادة بعض الدول حتى تمكنت لله الفضل من زيارة ٣١ دولة في رحلة استغرقت 50 يوماً".

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وتابع الحديث: "انطلقت من السعودية بعد عيد الأضحى المبارك، والهدف منها الاحتفال باليوم الوطني ٨٩ للسعودية، والتعريف بجهودها العظيمة، وإرسال رسالة للمجتمع الذي أزوره بمكانة الوطن في نفوس شعبه، وتعريفهم بفرحه الاحتفال، وستنتهي جولتي بإذن الله غدا الاثنين في المشاركة في حفل اليوم الوطني لدى سفارة المملكة في فرنسا، ومن ثم أعود إلى السعودية عبر نفس الدول التي مررت بها أثناء رحلتي".

وأكد أن "أقل شيء أقدمه لوطني أن أهدي هذه المبادرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والشعب السعودي".

وأفاد بأن من أبرز المواقف التي لاحظها في رحلته، هي الإقبال على صور ولي العهد، حيث حمل معه العديد من الصور لتوزيعها، مشيراً إلى أن سكان الدول الذين يلتقي بهم يطلبون منه الصور لولي العهد للاحتفاظ بها، كما أنهم يطلبون منه الحديث عن رؤية السعودية 2030.

وأوضح أنه عانى بشكل بسيط من التقلبات الجوية وبشكل خاص أجواء روسيا، لافتا إلى أنه قام بتأمين الملابس الثقيلة وكذلك لصيفية والمقاومة للثلوج والأمطار تحسباً لأي طارئ.