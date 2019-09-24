بالصور.. أمير القصيم يشهد مسيرة الهمة بمناسبة اليوم الوطني الـ89

شهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الإثنين، مسيرة الهمة بمناسبة اليوم الوطني الـ89، بتنظيم إمارة المنطقة والأمانة وشرطة القصيم، ومشاركة أكثر من 30 جهة حكومية على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة بريدة. وانطلق الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي قدم من خلالها الشكر والتقدير لأمير القصيم على دعمه وتوجيهاته الدائمة لخدمة أبناء هذه المنطقة. وأكد أن هذا اليوم العظيم، والذي أعلن فيه توحيد هذا الوطن المبارك على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، عكس وحدة متماسكة بين أبناء هذا الوطن المبارك، وظلت طوال 89 عامًا تسير وفق نهج المحبة والتكاتف والتنمية.

ورفع اللواء بن مرضي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه، بمناسبة حلول اليوم الوطني التاسع والثمانين، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على هذه الوطن نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم. وبعد ذلك ألقيت قصيدة وطنية ألقاها الشاعر صالح بن عبدالرحمن اللذيذ. وإثر ذلك دشّن الأمير فيصل بن مشعل مسيرة الهمة والتي انطلقت بعرض موسيقي وطني وعدد من الفرق الاستعراضية والسيارات الكلاسيكية والهجن، بمشاركة أكثر من 150 طالبًا من قطاع التعليم، وثلاث فصائل من طلاب مدينة التدريب العسكرية بالمنطقة، وأكثر من 30 جهة حكومية، بجانب أعضاء الفريق الكشفي التطوعي، ومجلسي شباب وفتيات المنطقة.

وأكد أمير القصيم، أن الوطن ينمو ويزدهر بفعالية أبنائه وترابطهم، والذين يسيرون في خدمته ومن أجل رفعته ومواصلة بنائه على نهج الآباء والأجداد، والذين سطروًا أروع الملاحم البطولية، من أجل أن نحيا ونعيش فيه بكل دفء وعطاء. وقدّم شكره لأمانة وشرطة المنطقة وكافة الجهات واللجان المشاركة في مسيرة الهمة، والذين عكسوا من خلال مشاركتهم تكاتفًا يليق بهذه المناسبة العظيمة لهذا الوطن المبارك، مبينًا أن اليوم الوطني يتم استلهام منه ما قام به الأجداد من بطولات انتهت بتوحيد هذه البلاد، وجعلها تتمركز في مسار أممي لائق بها، سائلًا المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم. ورافق أمير القصيم، أثناء تدشين المسيرة، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومديرو الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.