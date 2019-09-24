“المنيع” يوضح حكم قول “صدق الله العظيم” بعد قراءة القرآن (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، مشروعية قول المسلم “صدق الله العظيم” عند الانتهاء من قراءة آيات القرآن، مشيراً إلى أنه لم يرد أي نص عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو صحابته بقولهم تلك الجملة.
وقال المنيع خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا يوجد أي نص من السنة القولية أو الفعلية للنبي أو عن أصحابه بقول “صدق الله العظيم” في ختام قراءة القرآن، ومن ثم فإننا أهل إتباع ولسنا أهل ابتداع.
وأضاف أنه لو ثبت أن رسول الله وصحابته كانوا يوردون في ختام القرآن تلك الكلمة، ما كان لأحد حينها طريق في مخالفتها..، لذا فإنه طالما لم يصدر عنه شيء بمثل هذا فلا نقله.
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