3 نصائح مهمة لتجنب «حساسية الصفري» الموسمية

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قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور محمد العولة، إن الموسم الحالي (الصفري) يعتبر أكثر مواسم الحساسية خلال العام بسبب تغير الفصول وكثرة المحسسات في الجو، ويستمر قرابة الشهر.

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‏وأضاف “العولة” من خلال نشر تغريدات على حسابه الرسمي بـ”تويتر” تحت وسم #حساسية_الأنف، أن هناك ثلاثة أمور يجب اتباعها، أولها محاولة تجنب الأماكن التي تثير الحساسية قدر الإمكان، وثانيها عدم المبالغة والإسراف في استخدام غسول الأنف، ‏وآخرها استخدام بخاخات الحساسية لتخفيف الأعراض.

إلى ذلك طمأن الاستشاري ‏العولة مرضاه الذين يقلقون من استخدام بخاخات الحساسية (الكورتيزون) لعلاج حساسية الأنف خوفاً من الكورتيزون؛ مشيراً إلى أن هذه البخاخات موضعية ولا تسبب مضاعفات في الغالب إذا استخدمت بشكل صحيح.

ونشر استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد العولة، مقطع فيديو، يوضح أفضل طريقة لاستخدام بخاخات الأنف.

