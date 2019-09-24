دراسة جديدة تكشف فائدة «نوم القيلولة»

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درس باحثون من مستشفى لوزان الجامعي بسويسرا العلاقة بين تكرار القيلولة ومدتها، وخطر مضاعفات أمراض القلب، والأوعية الدموية القاتلة وغير القاتلة.
وتتبعت الدراسة 3446 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 35 و75 عاماً لمدة تزيد عن 5 سنوات، حيث وجد أن الذين استغرقوا في قيلولة لمرة أو مرتين في الأسبوع، لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى ساعة، كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، سكتة دماغية، أو قصور في القلب من أولئك الذين لم يستغرقوا في قيلولة على الإطلاق بنسبة 48%.
ولم تجد الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية البريطانية لأمراض القلب والأوعية الدموية “هارت”، أي ارتباط من هذا القبيل مع زيادة وتيرة أو مدة القيلولة، حسب “CNN” بالعربية.
وأوضح التقرير أن الأشخاص الذين يستغرقون في قيلولة لمرة أو مرتين أسبوعياً، ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين لم يتم العثور على أي ارتباط مع عدد مرات أكبر أو مدة قيلولة أطول.
وبين نافيد ستار، أستاذ الطب الأيضي بجامعة “غلاسكو”، أنه في حين أن الدراسة كانت “مثيرة للاهتمام إلى حد ما”، يبدو أن أولئك الذين يأخذون قيلولة لمرة أو مرتين أسبوعياً لديهم أنماط حياة صحية أو منظمة..، ولكن من المرجح أن يكون أولئك الذين ينامون يومياً يعانون من أمراض أكثر.
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