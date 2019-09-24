شاهد.. مواطن يرسم أكبر بورتريه لولي العهد بأسامي مناطق المملكة

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. أقبل فنان تشكيلي من المملكة على تقديم هدية قيمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89. Advertisements ورسم الفنان التشكيلي أكبر بورتريه مرسوم بالخط العربي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. واستخدم الفنان التشكيلي في البورتريه أسماء مناطق ومدن المملكة.





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