شاهد.. مفحط يفقد السيطرة على مركبته ويصطدم بعمود كهربائي بطريق عام

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. اصطدم قائد مركبة متهور بعمود كهربائي في طريق عام خلال ممارسته التفحيط، مُعرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأبان الفيديو، مجموعة من الشبان يستقلون مركبة ويقوم قائدها بالتفحيط في طريق عام، قبل أن يفقد السيطرة على عجلة القيادة ويصطدم بقوة بعمود كهربائي على جانب الطريق.





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