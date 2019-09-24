قائد فرقة الدرعية: الملك سلمان يحفظ كل قصائد “العرضة” ويسبق الفرقة في ترديدها

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اعتبر رائد العرضة السعودية وقائد فرقة الدرعية، صالح بن ناصر العبدالواحد، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعد بمثابة قائد العرضة السعودية ويحفظ كافة قصائدها، موضحًا أنه عندما يريد تلقين الفرقة بيتًا لترديده يتفاجأ بالملك سلمان يسبقه في ترديده.

ويشير إلى أن الملك سلمان من أكثر المهتمين بالعرضة السعودية من حيث القصائد وتوجيه الدعوات والمشاركة.

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وقال العبدالواحد وفقًا لـ”اليوم”، إن قصائد العرضة السعودية التي قيلت في عهد الملك المؤسّس جميعها تتغنى بالوطن وبالوحدة الوطنية، ومرتبطة بفتوحات الملك، لافتًا إلى أن أكثر الكلمات المطلوبة في العرضة هي قصائد شاعر الملك عبدالعزيز، فهيد بن دحيم.

يذكر أن العرضة من أهم وأبرز الموروثات للمملكة، وتمثل جزءًا مهمًا من تاريخ المملكة وتجسد اللحمة الوطنية..، وهي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة.

وسجلت العرضة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو”، ضمن لائحة التراث العالمي عام 1436هـ – 2015م.

