بالصور.. اللون الأخضر يزين مباني الدوائر الحكومية بالداير في ذكرى اليوم الوطني

تزينت مباني الدوائر الحكومية والأمنية بمحافظة الداير بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، باللون الأخضر حيث طوقتها عقود الإنارة الخضراء وتوشحت بعلم الوطن حيث ازدان مبني الدفاع المدني بمحافظة الداير باللوحات والعبارات الوطنية الخاصة في صورة رسمت منظرًا بديعًا.

وقامت إدارة شرطة محافظة الداير بمتابعة المقدم أحمد بن مداهي الريثي، بتزيين مبناها بعقود الإنارة على طول المبنى وصور المؤسس طيب الله ثراه وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين تتصدر واجهة المبنى المطل على الشارع الرئيس في المحافظة.

وملأت أوشحة الوطن وشعاراته ممرات مستشفى بني مالك العام وأقسامه والمداخل والمخارج وسوره الخارجي ابتهاجًا باليوم الوطني الـ89.