سيارات كهربائية لإزالة رهبة التنويم في مستشفى الأطفال بالطائف

نجح مستشفى الأطفال بالطائف في تطبيق فكرة ذكية، تسهم في كسر حاجز الخوف لدى الأطفال من التنويم، من خلال توفير سيارات كهربائية تنقل الأطفال إلى التنويم أو التنقل بين أقسام الأشعة والمختبرات للأطفال المنومين، ووضع المستشفى لوحات على المركبات شبيهة باللوحات الرسمية للسيارات مع الرمز إلى الصحة ومركز الاتصال التفاعلي (ص ح ه٩٣٧).
وأشار مدير المستشفى الأخصائي الأول طارق الروقي، إلى أن الفكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال، وإزالة الخوف والرهبة من التنويم، والتنقل بين أقسام التنويم والخدمات المساعدة، موضحًا أن إدارة المستشفى تسعى إلى كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات وتقديم أفضلها.
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