بالصور.. فيصل بن بندر يرعى حفل وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ89

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء الاثنين، حفل وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، المقام بمقر الوزارة بالرياض، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين ومنسوبي التعليم، وعدد من الطلاب والطالبات.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة والاحتفالية الرائعة التي تقيمها وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ‏منوهاً بتوجيهات وزير التعليم وتنفيذها في هذا المجال.

وقال أمير الرياض: «هذا اليوم سعيد على جميع أبناء هذا الوطن العظيم بإنسانه المتفوق دائماً في كل مجال وفي كل مكان»، منوهاً بضرورة استشعار نعم الله علينا، التي تأتي من بينها وحدة صفنا وكلمتنا قيادةً وشعباً، مؤكداً سموه أن هذه النعمة التي نعيشها في وطننا، تستحق أن تحتفل بها في هذا اليوم المجيد، إلى جانب نعم أخرى كثيرة نحمد الله سبحانه وتعالى أن منّ بها علينا، فالأمن والأمان والرخاء والتنمية والرفاهية التي نعيشها اليوم في ظل قيادةٍ حكيمة، مشدداً سموه على أن الوطن يستحق أن نسعى لما فيه خيره دائماً، بل إن ذلك واجب على كل فرد منّا.

وأجزل أمير الرياض الثناء على ما قدمه أبناء الوطن في احتفالية التعليم، ووصف الحماس والجهد الكبير الذي أظهره القائمون على حفل احتفاء الوزارة باليوم الوطني 89، بالعمل العظيم، والإنجاز الممتاز، الذي ينبغي أن يستفاد منه في كل المجالات، وذلك من خلال استمرار شباب وشابات الوطن بعمل عنوانه العطاء والإخلاص والتفاني، وبما يحقق الخير الدائم للوطن وأهله.

وتجول أمير الرياض، فور وصوله مقر الحفل، في معرض الصور «رؤية وطن»، المقام خصيصاً لهذه المناسبة، واطلع فيه على ما قدم في أركان وأجنحة المعرض، مستمعاً خلال ذلك إلى شرح من المشاركين عن كل ركن، بعدها عزف السلام الملكي السعودي، وبدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

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من جانبه، قال وزير التعليم في كلمته: «باسمي وباسمِ جميعِ منسوبي ومنسوبات وزارةِ التعليمِ، يشرفني أن أرفعَ أسمى آياتِ التهاني، وصادقَ الحبِ والولاءِ لخادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهدِ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله - بمناسبةِ اليوم الوطني الـ 89، الذي نستحضر فيه بفخر واعتزاز قصة توحيدِ هذا الوطن الشامخ على يدِ جلالةِ الملكِ عبدِالعزيزِ بن عبدِالرحمن آلِ سعود -رحمه الله-، كما أتقدّمُ بالشكرِ الجزيلِ لأميرِ منطقةِ الرياضِ؛ على رعايته الكريمة لهذا الحفلِ، وتشريفِه انطلاقة فعالياتِنا وبرامجِنا وأنشطتِنا الـمُحتفية بهذا اليومِ المجيد، من مُنطلقِ واجبِ الوزارة، ودورِها التعزيزي والتثقيفي بيومِ الوطنِ العظيم.

وأوضح الوزير أن المملكة تشهدُ في عهدِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو وليّ عهده الأمين - حفظهما الله - مرحلةَ تحوّلٍ تاريخيةٍ في تطويرِ المفاهيم، وبناء العلاقات، ورسم خارطةِ جديدةٍ من المنجزاتِ النوعيَّةِ ذاتِ العائدِ الملموس، وإطلاق البرامجِ الوطنيةِ والمبادرات، وتمكين الشبابِ السعودي، وتفعيل مشاركةِ المرأةِ في مراكزَ قياديةٍ في مختلفِ القطاعات، حيث ينطلقُ العملُ في كلِّ ذلك برؤيةٍ طموحة، وعزيمةٍ لا تنثني، وحزمٍ لا يلين.

وأشار إلى أن التعليمَ أحدُ أهمِّ هذه الركائزِ الأساسيةِ التي يُبنى عليها مستقبل الوطن، ويُعوَّل عليه في إعداد جيل يعتز بانتمائه لأرضه، وولائه لقيادته، ويسهم في تحقيقِ رؤيةِ وطنه؛ ليرى هذا الجيلُ في واقعهِ ما يصادق على وعود مستقبله، ويعزّز من مشاركتهِ وحضورِه، ويُحفّزَ عطاءَه، ويستثمر إمكاناتِه، فيحصد الوطنُ من كل هذه التفاصيل منجزاتٍ لا تتوقَّف، بسواعدِ أبنائه الذين لا يعرفون المستحيل.

بعد ذلك أدى عدد من الطلاب والطالبات أوبريت «وطن الشموخ» ، واختتم الحفل بتكريم عدد من الطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات في التعليم العام والجامعي، تلاها العرضة السعودية.