شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يزور عدد من المصابين من رجال مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

زار أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز مستشفى الملك خالد بحائل مساء أمس الإثنين واطمأن على الحالة الصحية لعدد من المصابين من رجال الأمن الذين اصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات بالمنطقة الذي حاول استغلال انشغال الجهات الأمنية في تغطية فعاليات اليوم الوطني.

رافق أمير حائل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ومدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم النفيعي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري وعدد من المسئولين.

وقد أعرب أمير حائل في ختام الزيارة عن تثمينه لتضحيات وشجاعة رجال الأمن متمنياً لهم السلامة والشفاء العاجل.