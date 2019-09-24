تركي آل الشيخ: أكثر من 3.7 مليون شخص زاروا فعاليات موسم اليوم الوطني في 5 أيام

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء الاثنين، ختام موسم اليوم الوطني 89 بأكثر من 650 ساعة سعادة في 184 فعالية، أنير خلالها أكثر من 700 ألف ومضة نارية، بحضور ما يزيد عن 3.7 مليون شخص في جميع مناطق المملكة.

وأعلن آل الشيخ عن عدد القوى العاملة في الموسم والتي بلغت 8230 صانعاً للسعادة 91% منهم سعوديون، كما وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى 23%، وبلغت فرص العمل الموسمية أكثر من 6800 فرصة عمل بما يعادل 85% من الوظائف العاملة في الموسم، بمشاركة أكثر من 1167 فنانًا ومبدعًا، بالإضافة إلى تسيير ما يزيد عن 4200 حافلة نقل ترددي.

يذكر أن موسم اليوم الوطني 89 جاء ضمن مواسم السعودية، واستمر لمدة خمسة أيام من 19 إلى 23 سبتمبر، بإشراف الهيئة العامة للترفيه.