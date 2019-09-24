بالصور.. مدير سجون جازان يُدشن احتفالات اليوم الوطني الـ89

دشن مدير سجون منطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي، احتفالات سجون المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة «همة حتى القمة»، في الإدارة العامة لسجن جازان وذلك بحضور عدد من ضباط وأفراد سجون المنطقة وجرى خلال التدشين إطلاق بالونات تحمل صور القيادة الرشيدة على أنغام النشيد الوطني.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية المنطقة الرائد وليد كاملي أن التدشين جاء لانطلاق الأنشطة والفعاليات التي ستقام للنزلاء حيث تشمل البرامج الخاصة بهذه المناسبة احتفالات النزلاء التي ستقام في كل من الإدارة العامة لسجن جازان، وإصلاحية جازان وستتنوع هذه البرامج ما بين برامج ثقافية وعروض وطنية متنوعة.

ورفع مدير سجون منطقة جازان باسمه ونيابة عن كافة منسوبي سجون منطقة جازان التهنئة الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي.

وأكد العميد المالكي أن ذكرى اليوم الوطني تحكي للأجيال قصة أمانة قيادة ووفاء شعب، وتذكر أبناء هذا الوطن الوفي بملحمة التوحيد التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وقد سار أبناؤه البررة على نهجه، وصولًا إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه اللـــَّه - حيث أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات، ومن الدول ذات التأثير العالمي في جميع المجالات؛ السياسية والاقتصادية، والإعلامية، والثقافية، وتنعم - بحمد الله - ثم بحكمة ولاة الأمر باستقرار أمني واقتصادي متين يضاهي كبرى دول العالم.