"العين الإخبارية" ترصد اليوم الثاني لانتخابات "الوطني الاتحادي" بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت سفارة الإمارات بالقاهرة، مساء الإثنين، عملية تصويت المواطنين الإماراتيين المقيمين في مصر من أعضاء الهيئات الانتخابية، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة.

وأكدت مريم خليفة الكعبي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات في القاهرة ورئيس لجنة المركز الانتخابي بمقر سفارة الدولة في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن اليوم الثاني والأخير في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهد إقبالاً كثيفاً للمواطنين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم.

وأشارت مريم الكعبي إلى توافد مواطنين إماراتيين من محافظات مصرية مختلفة إلى القاهرة، للإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة بالقاهرة، قائلة "المشهد يؤكد حرص المواطن الإماراتي على توصيل صوته الانتخابي".

وتابعت رئيس لجنة المركز الانتخابي بمقر سفارة الدولة في القاهرة، أن عملية فرز الأصوات ستتم بمقر هيئة الانتخابية في الإمارات، وذلك من خلال إرسال صناديق الاقتراع بعد إغلاق اللجنة أعمالها وعمل المحاضر الخاصة، وإرسال الصناديق إلى الدولة، مؤكدة أن هذا النظام موحد على مستوى البعثات بجميع الدول.