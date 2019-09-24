شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يرعى حفل أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ 89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (حائل)

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمنتزه المغواة للاحتفالات اليوم حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس .

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى اللواء متقاعد عبدالله العديلي كلمة أهالي المنطقة نيابة عنهم رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وأمير منطقة حائل ونائبه ـ حفظهم الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مستذكرًا سيرة وبطولات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ.

ونوه العديلي بما تحقق للوطن من تنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة.

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بعدها توالت القصائد الشعرية وقدم أوبريت وطني بعنوان "همة حتى القمة" .

بعد ذلك أعلنت أمانة منطقة حائل عن تسمية عدد من شوارع مدينة حائل بأسماء شهداء الواجب، كما كرم أمير منطقة حائل ذوي شهداء الواجب بالمنطقة .

وفي ختام الحفل قدمت العرضة السعودية التي شارك فيها سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه .

حضر الحفل مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسؤولين .