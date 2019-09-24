شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يرعى احتفالات اليوم الوطني الـ 98 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بريدة)

رعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , أمس، احتفال المنطقة باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، الذي تنظمه أمانة القصيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وحضره وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية نايف المرواني، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، ومسؤولو المنطقة، ومديرو الجهات الحكومية والقيادات العسكرية وأهالي المنطقة.

وعزف السلام الملكي فور وصوله مقر الحفل, بعد ذلك انطلقت الفقرات بآيات من الذكر الحكيم, تلاها عرض مرئي حمل عنوان "همة طويق" تضمنت عدداً من الصور والكلمات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولقطات متنوعة عن نهضة الوطن , بعد ذلك قدمت قصيدة شعرية وطنية القاها الشاعر وكيل رقيب عقاب المطيري, تلا ذلك قدمت قصيدة شعرية القاها الشاعر منيف الوسوس.

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وتوالت فقرات الحفل عقب ذلك، إذ تضمنت أوبريت بعنوان "همة حتى القمة"، واشتمل على لوحات وطنية وشعبية وتاريخية متنوعة, تحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ، وصولاً إلى حاضرٍ غني بالإنجازات التنموية التي شهدها الوطن حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, فيما جاء ختام الحفل بفقرة خصصت للعرضة السعودية التي شارك بها سموه، ووكيل الامارة وأمين المنطقة وضيوف الحفل من المسؤولين.

وعبّر أمير منطقة القصيم, في تصريحٍ له عقب الحفل عن سعادته بما شاهده في هذا الكرنفال الوطني، الذي امتزجت فيه مشاعر المواطنين والمواطنات فرحاً وسروراً بهذه المناسبة العظيمة، مع جهود تنظيمية تعكس أهمية هذه المناسبة لدى القائمين على الاحتفالية، لاسيما وأن مناسبة اليوم الوطني فرصة لاستحضار قصة توحيد المملكة، التي يفخر بها كل مواطن، إذ تمثل له التاريخ المشرف، الذي رسمت فيه خطوات الريادة وخخط الإنجاز والتنمية، التي نعيشها واقعاً في حاضر يجسد قيماً وطنية ضاربة جذورها في عمق التاريخ.

وختم أمير القصيم بالشكر لأمانة المنطقة، والجهات المشاركة في هذا المحفل, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في جميع الجهود المخلصة لهذا الوطن العظيم والمبارك، وأن يديم بقدرته سبحانه وتعالى على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنعمة والاستقرار والرخاء والنماء.