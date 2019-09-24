شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يشارك أبناء وذوي الشهداء فرحتهم باليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جيزان)

شارك أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مساء اليوم أبناء وذوي أسر شهداء الواجب اللوحة الوطنية الخاصة بهم , ضمن احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ 89 .

وأعرب أمير منطقة جازان بالنيابة عن سعادته بمشاركته أبناء الشهداء فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع ، منوهًا بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة - أيدها الله - والشعب السعودي كافة.

وثمن أمير منطقة جازان بالنيابة ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب ، سائلًا الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال ويتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه .