شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الفرنسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك)

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين تجاهها.