‏العساف يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء صربيا

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جدة - خالد شويل - واس (نيويورك) التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، النائب الأول لرئيس وزراء صربيا إيفيكا دايتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، النائب الأول لرئيس وزراء صربيا إيفيكا دايتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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