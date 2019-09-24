شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين مغردا: اليوم الوطني اعتزاز بتاريخنا وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اليوم الوطني اعتزاز بتاريخنا وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

وقال في تغريدة له أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ89: «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده».

وأضاف خادم الحرمين: «سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار».