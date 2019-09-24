شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمني: السعودية متسلحة بقيادتها وشعبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أكد السفير اليمني في الرياض الدكتور شائع محسن الزنداني، أمس (الإثنين)، أن استهداف السعودية من قبل النظام الإيراني والمليشيات التابعة له في المنطقة لن يؤثر على مكانة المملكة ودورها الريادي على الصعيد العربي والإسلامي والدولي؛ لأنها متسلحة بحكمة قيادتها والتفاف شعبها، وتقدير الشعوب العربية والإسلامية.

وقال الزنداني في برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة: «إن اليوم الوطني للمملكة هو مناسبة عزيزة لكل العرب والمسلمين، فذكرى توحيد المملكة عزيزة على قلب كل عربي ومسلم؛ لما لها من حضور أخوي وصادق مع جميع الدول وإسهامات فاعلة في بناء السلام وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والشعوب».

وأضاف: «لقد لمس العالم أجمع خصوصا العالمين العربي والإسلامي خير هذه البلاد وعطاءها، ومواقفها المتسقة مع قيمها وأخلاقها وأسسها الثابتة التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في 23 سبتمبر 1930، واليمنيون حكومة وشعبا يجدون من أشقائنا في المملكة المواقف الصادقة والشجاعة واليد البيضاء في دعم وإسناد الشعب اليمني في جميع المراحل والتحولات».