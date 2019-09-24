شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: نثمن الدور السعودي في مكافحة الكوليرا باليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في نيويورك أمس الأول (الأحد)، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم. وناقش الجانبان الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة، وخصوصًا البرامج المشتركة بينهما في كل من اليمن وسورية وبنغلاديش.
وأشاد تيدروس بالدور الريادي الإنساني للمملكة في العديد من الدول، مثمنًا الدعم السخي الذي تقدمه للمنظمة، كما أثنى على دعم وجهود المركز والتنسيق الدائم مع المنظمة لمكافحة الكوليرا في اليمن والبرامج الصحية الأخرى التي كان لها دور فاعل في السيطرة على الكوليرا ورفع معاناة الشعب اليمني.
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