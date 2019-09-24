محمد بن مسعود - الدمام - شارك وزير الخارجية، الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم بنيويورك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. العساف يشارك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-24 شارك وزير الخارجية، الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم بنيويورك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. Advertisements 24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 02:19 AM شارك وزير الخارجية، الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم بنيويورك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ، العساف يشارك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ،

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