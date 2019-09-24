، شاهد .. إصابات بسيطة لـ3 من رجال الأمن بحائل.. وأمير المنطقة يطمئن ،

محمد بن مسعود - الدمام - لحقتهم أثناء تأديتهم مهام عملهم بأحد المواقع داخل المدينة

زار الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مستشفى الملك خالد بحائل مساء أمس الاثنين واطمأن على الحالة الصحية لعدد من المصابين من رجال الأمن الذين اصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات بالمنطقة الذي حاول استغلال انشغال الجهات الأمنية في تغطية فعاليات اليوم الوطني.

رافقه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ومدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم النفيعي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري وعدد من المسئولين .

وقد أعرب أمير منطقة حائل في ختام الزيارة عن تثمينه لتضحيات وشجاعة رجال الأمن متمنياً لهم السلامة والشفاء العاجل .

‎من جهة أخرى، عبّر رجال الأمن عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير حائل على اللفتة غير المستغربة منه، وعلى كل ما وجدوه من اهتمام.