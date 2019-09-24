اليوم الوطني / سفير خادم الحرمين الشريفين بالمغرب يقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للمملكة



الرباط 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري مساء اليوم بمقر السفارة

وحضر الحفل عدد من الوزراء في الحكومة المغربية، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي،والنواب البرلمانيين، ورؤساء الأحزاب السياسية، وسفير المغرب في المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، و كبار الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين بالمغرب، إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية بالمغرب ونخبة من المثقفين والمفكرين وعمداء الجامعات ورجال الإعلام ومنسوبي سفارة المملكة وعدد من المواطنين المقيمين في المغرب.

وأعرب الحاضرون عن تهنئتهم للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بهذه المناسبة، معربين عن تقديرهم للأدوار الريادية للمملكة على كافة الأصعدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-.

وأكدوا أن هذا الحفل يجسد أواصر الصداقة العريقة والروابط المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

والقى معالي السفير الغريري كلمة عبر من خلالها عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

كما عبر عن شكره للمدعوين الذين جاءوا لمشاركة المملكة افراحها بمناسبة الذكرى 89 لتوحيدها ، مشيدا بالأواصر الأخوية والعلاقات الاستراتيجية القوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ، وسعيهما لخدمة قضايا العدل والسلم في المنطقة والعالم.

وقال الغريري الى ان احتفال المملكة بعيدها الوطني هو احتفال بالإنجازات الكبرى التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حيث تعيش المملكة العربية السعودية فترة هامة ومسار غير مسبوق قوامه رؤية المملكة 2020 -2030 بما تعنيه من تخطيط استراتيجي بعيد المدى لتطوير المملكة والاستجابة لتطلعات مواطنيها .

وأشار معالي السفير الى ابرز المشاريع الكبرى التي تحققت بالمملكة وفي مقدمتها توسعة الحرم المكي التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود -حفظه الله- عام 2015 ، والتي تعد اكبر توسعة للمسجد الحرام لرفع الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين.

وذكر أيضا بسعي المملكة لتنويع مصادرها الطاقية وجلب الاستثمارات الخارجية والانتقال الى نمط اقتصادي وتنموي جديد يعتبر الانسان الركيزة الأساسية لاي تقدم ، مقدما مشروع مدينة نيوم باعتبارها احدى العواصم الاقتصادية العالمية والتي تعتمد على التقنيات والعلوم الحديثة.

وأشاد الغريري أيضا بالطفرة التنموية الهامة التي تشهدها المملكة المغربية على جميع الأصعدة بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقد تخلل هذا الحفل تقديم لوحات فنية لفرقة العرضة التي تجاوب معها المدعوون .

// انتهى //

02:46ت م

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الرباط 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري مساء اليوم بمقر السفارة السعودية بالرباط حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وحضر الحفل عدد من الوزراء في الحكومة المغربية، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي،والنواب البرلمانيين، ورؤساء الأحزاب السياسية، وسفير المغرب في المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، و كبار الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين بالمغرب، إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية بالمغرب ونخبة من المثقفين والمفكرين وعمداء الجامعات ورجال الإعلام ومنسوبي سفارة المملكة وعدد من المواطنين المقيمين في المغرب.وأعرب الحاضرون عن تهنئتهم للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بهذه المناسبة، معربين عن تقديرهم للأدوار الريادية للمملكة على كافة الأصعدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-.وأكدوا أن هذا الحفل يجسد أواصر الصداقة العريقة والروابط المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.والقى معالي السفير الغريري كلمة عبر من خلالها عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.كما عبر عن شكره للمدعوين الذين جاءوا لمشاركة المملكة افراحها بمناسبة الذكرى 89 لتوحيدها ، مشيدا بالأواصر الأخوية والعلاقات الاستراتيجية القوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ، وسعيهما لخدمة قضايا العدل والسلم في المنطقة والعالم.وقال الغريري الى ان احتفال المملكة بعيدها الوطني هو احتفال بالإنجازات الكبرى التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حيث تعيش المملكة العربية السعودية فترة هامة ومسار غير مسبوق قوامه رؤية المملكة 2020 -2030 بما تعنيه من تخطيط استراتيجي بعيد المدى لتطوير المملكة والاستجابة لتطلعات مواطنيها .وأشار معالي السفير الى ابرز المشاريع الكبرى التي تحققت بالمملكة وفي مقدمتها توسعة الحرم المكي التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود -حفظه الله- عام 2015 ، والتي تعد اكبر توسعة للمسجد الحرام لرفع الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين.وذكر أيضا بسعي المملكة لتنويع مصادرها الطاقية وجلب الاستثمارات الخارجية والانتقال الى نمط اقتصادي وتنموي جديد يعتبر الانسان الركيزة الأساسية لاي تقدم ، مقدما مشروع مدينة نيوم باعتبارها احدى العواصم الاقتصادية العالمية والتي تعتمد على التقنيات والعلوم الحديثة.وأشاد الغريري أيضا بالطفرة التنموية الهامة التي تشهدها المملكة المغربية على جميع الأصعدة بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.وقد تخلل هذا الحفل تقديم لوحات فنية لفرقة العرضة التي تجاوب معها المدعوون .// انتهى //02:46ت م0419

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفير خادم الحرمين الشريفين بالمغرب يقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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