اليوم الوطني / محافظ القنفذة : صفحات التاريخ توثق بمداد الذهب البطولات والانتصارات الوطنية ووحدة الصف والكلمة



القنفذة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

وصف محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي ؛ الاحتفاء باليوم الوطني بأنه علامة فارقة في صفحات التاريخ التي وثقت بمداد الذهب البطولات والانتصارات الوطنية، ووحدة الصف والكلمة، التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، ومضت المسيرة وفق ذلك نحو آفاق الإنجاز والريادة حتى يومنا هذا الذي نحتفل فيه ونتغنى بالوطن في مناسبة اليوم الوطني الـ 89، العزيزة على قلوبنا جميعاً.

وقال محافظ القنفذة في تصريح لوكالة الأنباء

واستعرض محافظ القنفذة، جهود ومناقب الملك المؤسس -رحمه الله- المباركة في تأسيس دولة حديثة جمعت مختلف مناطق الجزيرة تحت راية الحق , وسار بها نحو التقدم بكل ثبات وقوة متغلبا على الصعوبات والتحديات إلى أن ثبت أركانها وأعلن توحيدها وبزوغ فجرها.

وأكد البقمي أن المملكة تسير بخطى واثقة وعلى خطط سليمة لتترجم رؤية العطاء والنماء رؤية المملكة 2030 ، والتحول الوطني 2020 الذي شمل مختلف القطاعات لتحويل جودة الحياة إلى رفاهية تعزز التكامل في الخدمات التي يشهد بها القاصي والداني.

وأشار محافظ القنفذة إلى عناية المملكة بالحرمين الشريفين وما نفذته من مشاريع شملت التوسعة العملاقة وتقديم الخدمات المساندة لراحة قاصدي الحرمين لأداء العمرة والحج مما سهل نجاح فريضة الحج بكل يسر وراحة وسهولة بفضل الله ثم بالإمكانيات الضخمة التي سخرتها القيادة لراحة ضيوف الرحمن من دول العالم كافة.

وأبرز ما تحظى به محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها كغيرها من مناطق ومحافظات وطننا العزيز من اهتمام ورعاية كريمة ومشروعات عملاقة شملت شتى مناحي الحياة تأتي في مقدمتها وضع حجر أساس لمطار القنفذة والمدن الجامعية والمنشأت الصحية والمجمعات التعليمية، والحراك الأقتصادي النشط الذي تشهده محافظة القنفذة وباقي مراكزها ، ومشروع وزارة الإسكان ، ومشاريع اقتصادية وسياحية متعددة تدعم التنمية والتطور من خلال تلبية المتطلبات والاحتياجات الخدمية من مشاريع بنى تحتيه تقوم عليها المنطقة رافعا أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة بإسمه ونيابة عن مدراء الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها .

// انتهى //

02:15ت م

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القنفذة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسوصف محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي ؛ الاحتفاء باليوم الوطني بأنه علامة فارقة في صفحات التاريخ التي وثقت بمداد الذهب البطولات والانتصارات الوطنية، ووحدة الصف والكلمة، التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، ومضت المسيرة وفق ذلك نحو آفاق الإنجاز والريادة حتى يومنا هذا الذي نحتفل فيه ونتغنى بالوطن في مناسبة اليوم الوطني الـ 89، العزيزة على قلوبنا جميعاً.وقال محافظ القنفذة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: "إن المملكة تعيش عصرا زاهرا ومجدا تليدا وتنعم -بفضل الله عزوجل- ثم بقيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بحياة كريمة مما يجعل المملكة العربية السعودية تحتل مكانة عالمية مرموقة بين دول العالم وأصبحت من الدول العشرين الأكثر اقتصادا والمؤثرة في العالم".واستعرض محافظ القنفذة، جهود ومناقب الملك المؤسس -رحمه الله- المباركة في تأسيس دولة حديثة جمعت مختلف مناطق الجزيرة تحت راية الحق , وسار بها نحو التقدم بكل ثبات وقوة متغلبا على الصعوبات والتحديات إلى أن ثبت أركانها وأعلن توحيدها وبزوغ فجرها.وأكد البقمي أن المملكة تسير بخطى واثقة وعلى خطط سليمة لتترجم رؤية العطاء والنماء رؤية المملكة 2030 ، والتحول الوطني 2020 الذي شمل مختلف القطاعات لتحويل جودة الحياة إلى رفاهية تعزز التكامل في الخدمات التي يشهد بها القاصي والداني.وأشار محافظ القنفذة إلى عناية المملكة بالحرمين الشريفين وما نفذته من مشاريع شملت التوسعة العملاقة وتقديم الخدمات المساندة لراحة قاصدي الحرمين لأداء العمرة والحج مما سهل نجاح فريضة الحج بكل يسر وراحة وسهولة بفضل الله ثم بالإمكانيات الضخمة التي سخرتها القيادة لراحة ضيوف الرحمن من دول العالم كافة.وأبرز ما تحظى به محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها كغيرها من مناطق ومحافظات وطننا العزيز من اهتمام ورعاية كريمة ومشروعات عملاقة شملت شتى مناحي الحياة تأتي في مقدمتها وضع حجر أساس لمطار القنفذة والمدن الجامعية والمنشأت الصحية والمجمعات التعليمية، والحراك الأقتصادي النشط الذي تشهده محافظة القنفذة وباقي مراكزها ، ومشروع وزارة الإسكان ، ومشاريع اقتصادية وسياحية متعددة تدعم التنمية والتطور من خلال تلبية المتطلبات والاحتياجات الخدمية من مشاريع بنى تحتيه تقوم عليها المنطقة رافعا أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة بإسمه ونيابة عن مدراء الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها .// انتهى //02:15ت م0415

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