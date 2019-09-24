اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى رومانيا تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة



بوخارست 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وذلك في فندق ماريوت بالعاصمة الرومانية بوخارست.

ورفع السفير العيفان باسمه وباسم أعضاء السفارة والطلبة السعوديين في رومانيا التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر حفل الاستقبال معالي رئيس مجلس الشيوخ الروماني وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء من البرلمان الروماني وبطريك الكنيسة الرومانية ورؤساء البعثات العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية رومانيا، ورؤساء المراكز الإسلامية، إضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال والاعلاميين والأكاديميين والطلبة السعوديين والجالية العربية والإسلامية في رومانيا.

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