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السعودية | وزير الخارجية يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:34 صباحًا, 24 سبتمبر 2019 م

المناطق - الرياض

التقى وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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