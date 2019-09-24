- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 3.7 مليون شخص حضروا فعاليات اليوم الوطني في 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3.7 مليون شخص حضروا فعاليات اليوم الوطني في 5 أيام
بأكثر من 650 ساعة سعادة و184 يوم فعالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء أمس الاثنين، ختام موسم اليوم الوطني الـ89 بأكثر من 650 ساعة سعادة في 184 يوم فعالية، أنير خلالها أكثر من 700 ألف ومضة نارية، بحضور ما يزيد عن 3.7 مليون شخص في جميع مناطق المملكة.
وأعلن آل الشيخ عن عدد القوى العاملة في الموسم والتي بلغت 8230 صانعًا للسعادة 91% منهم سعوديون، كما وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى 23%، وبلغت فرص العمل الموسمية أكثر من 6800 فرصة، عمل بما يعادل 85% من الوظائف العاملة في الموسم. بمشاركة أكثر من 1167 فنانًا ومبدعًا، بالإضافة إلى تسيير ما يزيد عن 4200 حافلة نقل ترددي.
يذكر أن موسم اليوم الوطني الـ89 جاء ضمن مواسم السعودية، واستمر لمدة خمسة أيام من 19 إلى 23 سبتمبر، بإشراف الهيئة العامة للترفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر 3.7 مليون شخص حضروا فعاليات اليوم الوطني في 5 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.