الرياض تتلألأ بالأنوار في ختام اليوم الوطني

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

رصدت عدسة “واس” الرياض وهي تتلألأ بالأنوار في ختام الاحتفال باليوم الوطني الـ89.

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وشهدت الرياض العديد من الفعاليات في مختلف المناطق، احتفالًا باليوم الوطني.

كما سجلت الفعاليات الفنية الوطنية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه احتفاءً باليوم الوطني حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وتفاعلًا واسعًا من أهالي وزوار الرياض وهم يرفعون الأعلام حبًّا وانتماءً للمملكة والقيادة.