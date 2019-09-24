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السعادة على وجوه أهالي جدة في يوم الوطن

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2019-09-24

السعادة على وجوه أهالي جدة في يوم الوطن

متابعات الخليج 365 - واس

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شهدت فعاليات اليوم الوطني الـ 89 بمحافظة جدة إقبالاً واسعاً من سكان المحافظة وزوارها استمتعوا خلالها بالفعاليات المصاحبة للاحتفال خاصة المقامة في الواجهة البحرية وشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ” التحلية ” وعدة مواقع أخرى بالمحافظة.
ورصدت عدسة ” واس ” مظاهر الفرح والبهجة على الأهالي والمواطنين من مختلف الفئات العمرية الذين توافدوا بشكل لافت وكثيف خلال الأيام الماضية للاستمتاع بالعروض الجوية والألعاب النارية، والعروض الضوئية والفنية والرياضية والترفيهية المختلفة.


كما تزينت الميادين والشوارع الرئيسة في محافظة جدة بالأعلام، والإضاءات الخضراء للمعالم والمجسمات البارزة رسمت خلالها لوحة فنية احتفاءًا باليوم الوطني .




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