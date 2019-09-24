أمير الرياض يؤدي العرضة في حفل التعليم وآل الشيخ: نمر بمرحلة تحول تاريخية

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، المقام بمقر الوزارة بالرياض، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين ومنسوبي التعليم، وعدد من الطلاب والطالبات.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة والإحتفالية الرائعة التي تقيمها وزارة التعليم و‏الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ‏منوهاً سموه بتوجيهات معالي وزير التعليم وتنفيذها في هذا المجال.

وقال سموه: “هذا اليوم سعيد على جميع أبناء هذا الوطن العظيم بإنسانه المتفوق دائماً في كل مجال وفي كل مكان”، منوهاً بضرورة استشعار نعم الله علينا، التي تأتي من بينها وحدة صفنا وكلمتنا قيادةً وشعباً، مؤكداً سموه أن هذه النعمة التي نعيشها في وطننا، تستحق أن تحتفل بها في هذا اليوم المجيد، إلى جانب نعم أخرى كثيرة نحمد الله سبحانه وتعالى أن منّ بها علينا، فالأمن والأمان والرخاء والتنمية والرفاهية التي نعيشها اليوم في ظل قيادةٍ حكيمة، مشدداً سموه على أن الوطن يستحق أن نسعى لما فيه خيره دائماً، بل إن ذلك واجب على كل فرد منّا.



وأجزل سموه الثناء على ما قدمه أبناء الوطن في احتفالية التعليم، ووصف الحماس والجهد الكبير الذي أظهره القائمين على حفل احتفاء الوزارة باليوم الوطني 89، بالعمل العظيم، والإنجاز الممتاز، الذي ينبغي أن يستفاد منه في كل المجالات، وذلك من خلال استمرار شباب وشابات الوطن بعمل عنوانه العطاء والإخلاص والتفاني، وبما يحقق الخير الدائم للوطن وأهله.

وتجول سموه، فور وصوله مقر الحفل، في معرض الصور “رؤية وطن”، المقام خصيصاً لهذه المناسبة، واطلع فيه على ما قدم في أركان وأجنحة المعرض، مستمعاً خلال ذلك إلى شرحاً من المشاركين عن كل ركن، بعدها عزف السلام الملكي السعودي، وبدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

من جانبه قال معالي وزير التعليم في كلمته: “باسمي وباسمِ جميعِ منسوبي ومنسوبات وزارةِ التعليمِ، يشرفني أن أرفعَ أسمى آياتِ التهاني، وصادقَ الحبِ والولاءِ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آلِ سعود، ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، وزيرِ الدفاعِ ـ حفظهما الله – بمناسبةِ اليوم الوطني الـ 89، الذي نستحضر فيه بفخر واعتزاز قصة توحيدِ هذا الوطن الشامخ على يدِ جلالةِ الملكِ عبدِالعزيزِ بن عبدِالرحمن آلِ سعود -رحمه الله-، كما أتقدّمُ بالشكرِ الجزيلِ لسموِّ أميرِ منطقةِ الرياضِ؛ على رعايته الكريمة لهذا الحفلِ، وتشريفِه انطلاقة فعالياتِنا وبرامجِنا وأنشطتِنا الـمُحتفية بهذا اليومِ المجيد، من مُنطلقِ واجبِ الوزارة، ودورِها التعزيزي والتثقيفي بيومِ الوطنِ العظيم.

وتابع معاليه قائلاً: “سعى جلالةُ الملكِ عبدِ العزيزِ – رحمه الله – ورجالُه المخلصين في بناءِ هذه الدولةِ المباركةِ على مبادئٍ ثابتةٍ وراسخةٍ؛ بداية بكلمة التوحيد الخالدة، وقِيمِ العدلِ والمساواة، والسلامِ، ووحدة الصف والكلمة، تحت راية وطنٍ واحد”.

وعدّ معاليه جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في توحيد البلاد ولم شتات أهلها، أعظم عملٍ إنساني للوحدةِ الوطنيةِ في العصرِ الحديثِ، إذ امتدّ أثرُ ذلك العمل البطولي منه – رحمه الله – حتى يومنا هذا، مؤكداً أن ما تعيشه المملكةُ اليوم من أمنٍ وأمان، ووحدةٍ وتلاحمٍ وثيقٍ بين القيادةِ والشعب، من أهم آثار وإنجازات الملك المؤسس – رحمه الله -، والتي مهدت وأسهمت في العمل على تحقيق تنميةٍ مُستدَامةٍ ومتوازنةٍ، ومنجزاتٍ متواصلة، وخدمةٍ للحرمين الشريفين وقاصديهما، وعلاقاتٍ دولية ممتدةٍ ومؤثرة، وعمقٍ عربيٍ وإسلاميٍ ليس له حدود.

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وأوضح معاليه أن المملكة تشهدُ في عهدِ خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آلِ سعود، وسموِ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – مرحلةَ تحوّلٍ تاريخيةٍ في تطويرِ المفاهيم، وبناءِ العلاقات، ورسمِ خارطةِ جديدةٍ من المنجزاتِ النوعيَّةِ ذاتِ العائدِ الملموس، وإطلاق البرامجِ الوطنيةِ والمبادرات، وتمكينِ الشبابِ السعودي، وتفعيلِ مشاركةِ المرأةِ في مراكزَ قياديةٍ في مختلفِ القطاعات، حيث ينطلقُ العملُ في كلِّ ذلك برؤيةٍ طموحة، وعزيمةٍ لا تنثني، وحزمٍ لا يلين.

وأشار إلى أن التعليمَ أحدُ أهمِّ هذه الركائزِ الأساسيةِ التي يُبنى عليها مستقبل الوطن، ويُعوَّل عليه في إعداد جيل يعتز بانتمائه لأرضه، وولائه لقيادته، ويسهم في تحقيقِ رؤيةِ وطنه؛ ليرى هذا الجيلُ في واقعهِ ما يصادق على وعود مستقبله، ويعزّزَ من مشاركتهِ وحضورِه، ويُحفّزَ عطاءَه، ويستثمرَ إمكاناتِه، فيحصدَ الوطنُ من كل هذه التفاصيل منجزاتٍ لا تتوقَّف، بسواعدِ أبنائه الذين لا يعرفون المستحيل.



وأكد أن جميع منسوبي قطاع التعليم (العام والجامعي) يمتنُّ للقيادة الكريمة على ما يلقاه من دعمها الكبير واهتمامها البالغ، حيث نعيشُ مرحلةً تاريخيةً غيرَ مسبوقةٍ في مسيرةِ التعليمِ على عدّةِ مستويات؛ أبرزُها اهتمام القيادةِ بتنميةِ المواردِ والقدراتِ البشرية، وتطويرِ منظومةِ العملِ وهيكلةِ قطاعاتهِ، وحوكمةِ أنظمتهِ وإجراءاتِه، وضمانِ نواتجَ أفضلَ للتعلمِّ، وتنقية وتطويرِ المناهج، وتكثيف محتواها الوطني؛ لتعزيزِ الانتماء، وتعميق الشخصيةِ الوطنيةِ، والتعريف بالرموز الوطنية، والتركيزِ على قيمِ التسامحِ والتعايشِ فيها.



وأضاف قائلاً: “إن التعليمَ الجامعي سيشهدُ نقلةً نوعيةً مع النظامِ الجديدِ للجامعات، حيث تستكملُ الوزارةُ حالياً كافةَ الإجراءاتِ النظامية ِلإقرارهِ، مما سيُسهمُ في تعزيزِ أدوار ومشاركةِ الجامعاتِ علمياً، وبحثياً، ومجتمعياً، واقتصادياً، وتنمويّاً، ويمنحُها استقلاليةً تنظيميةً؛ لتحقيقِ عائدٍ ينعكسُ على أداءِ القائمين عليها”.

بعد ذلك أدى عدد من الطلاب والطالبات أوبريت ” وطن الشموخ “، واختتم الحفل بتكريم عدد من الطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات في التعليم العام والجامعي ، تلاها العرضة السعودية.