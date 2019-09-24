تركي آل الشيخ: في 5 أيام أكثر من 3.7 مليون زاروا فعاليات موسم اليوم الوطني الـ89

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني تركي آل الشيخ، الإثنين، ختام موسم اليوم الوطني 89 بأكثر من 650 ساعة سعادة في 184 يوم فعالية، أنير خلالها أكثر من 700 ألف ومضة نارية، بحضور ما يزيد عن 3.7 مليون شخص في جميع مناطق المملكة.

وأعلن آل الشيخ عن عدد القوى العاملة في الموسم والتي بلغت 8230 صانعاً للسعادة 91 % منهم سعوديين، كما وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى 23 %، وبلغت فرص العمل الموسمية أكثر من 6800 فرصة عمل بما يعادل 85%؜ من الوظائف العاملة في الموسم. بمشاركة أكثر من 1167 فنان ومبدع، بالإضافة إلى تسيير ما يزيد عن 4200 حافلة نقل ترددي.

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يذكر أن موسم اليوم الوطني 89 جاء ضمن مواسم السعودية، واستمر لمدة خمسة أيام من 19 إلى 23 سبتمبر، بإشراف الهيئة العامة للترفيه.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لها في الـ 23 من سبتمبر من كل عام، حيث تقام في جميع مناطق المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، وفي هذا العام سيكون الجميع على موعد مع العديد من الفعاليات في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، تتنوع بين المهرجانات والحفلات والألعاب النارية، إضافة إلى الملتقيات الشبابية، يصاحب ذلك العديد من مظاهر الاحتفال في الشوارع والأماكن العامة والساحات.

كما تم تصميم هوية موحدة رسمية للموسم وجرى توزيعها على الجهات الحكومية والخاصة عبر موقع إلكتروني يتيح خاصية تحميلها منه واستخدامها في التطبيقات المختلفة. ‏