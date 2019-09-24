تعرف على ما هي حقيقة تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 !

يتساءل الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن ما هي حقيقة الأخبار التي يتم تداولها بين المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي تويتر على أنه من الممكن أن يتم تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي الـ 89 يوماً واحد، وأن يكون يوم الثلاثاء غدا هو يوم عطلة رسمية لكافة الموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام، يذكر أن العديد من المواطنين في دولة المملكة قد طالبوا بأن يتم تمديد إجازة اليوم الوطني من أجل الاحتفال بتلك المناسبة العظيمة على دولة المملكة العربية السعودية.

لماذا تحتفل المملكة بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 89

تحتفل دولة المملكة العربية السعودية بتلك المناسبة العظيمة بذكرى توحيد البلاد، وإطلاق عليها إسم دولة المملكة العربية السعودية بدلاً من بلاد الحجاز، حيث تحتفل المملكة بتلك المناسبة بالعديد من المظاهر الاحتفالية والفعاليات واستقدام العديد من المغنين من أجل الاحتفال بتلك المناسبة.

هذا ولم تصرح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولا حتى وزارة الخدمة المدنية، ولا حتى من قبل الجهات الرسمية في دولة المملكة ولا حتى من الشخصيات البارزة، هذا ولم يتم إصدار إي خبر بخصوص ذلك الشأن، وفي حال تم نشر اي خبر بخصوص ذلك الشأن فإنه سوف يتم نشره من خلال موقعنا.

هذا وما زالت دولة المملكة تحتفل بذكرى اليوم الوطني من خلال إطلاق العديد من الفعاليات كالألعاب النارية والاحتفالات والمهرجانات في الشوارع والعمل على تزين المملكة بالعلم السعودي، والقيام بالرقصات والوصلات الشعبية.

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