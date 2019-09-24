محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمس في مقر وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين تجاهها. 24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 02:01 AM Advertisements "الجبير" يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة "الجبير" يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمس في مقر وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين تجاهها. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة ،

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