، إياس الهاجري: نشهد مرحلة تنموية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال عضو مجلس الشورى إياس الهاجري في كلمته بمناسبة اليوم الوطني: يسعدني ويشرفني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين لوطننا الحبيب أن أتقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم.

إن هذه مناسبة كريمة، نعتز بذكراها في كل عام، ونستحضر فيها ما قام به مؤسس بلادنا الغالية الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من جهود عظيمة في توحيد هذه البلاد الطيبة، وإقامتها على أسس راسخة ومتينة.

لقد كان تأسيس هذا البلد الكريم نقطة انطلاق في تحقيق إنجازات حضارية واسعة على مدى العقود الماضية تحت قيادة ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وها نحن الآن نشهد مرحلة تنموية جديدة، تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن؛ لينعم بمجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أعزه الله-، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

إن المسؤولية علينا جميعًا نحن مواطني هذا البلد العزيز أن نضاعف الجهود، ونشحذ الهمم للعمل على كل ما من شأنه تعزيز وحدة وأمن ورفعة هذا الوطن الكريم.