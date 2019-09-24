محمد بن مسعود - الدمام - بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التقى وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا إيفيكا دايتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 01:59 AM بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك Advertisements وزير الخارجية يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا وزير الخارجية يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا التقى وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا إيفيكا دايتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء ‫صربيا ،

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