، السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور رئيس الوزراء المصري وكبار رجال الدولة

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أمس حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية. وكان في استقبال المدعوين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وجاء في مقدمة حضور حفل الاستقبال دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال السفير نقلي في كلمته خلال الحفل: "نحتفل اليوم بيوم وطننا الغالي التاسع والثمانين؛ لتخلد تسعة وثمانون عامًا لوحدة المملكة العربية السعودية، أرض الحرمين الشريفين، الأرض الطيبة المباركة التي وحّدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، واضعًا لبنة سلطاتها السياسية والتنفيذية والقضائية، بانيًا هياكلها الإدارية والتنظيمية، ومؤهلاً لبنيتها الاجتماعية على أسس عصرية، راسمًا سياساتها الخارجية على مبادئ المحبة والسلام والوئام".

وأوضح السفير نقلي أن هذه الأسس شكلت منهاجًا ونبراسًا، سار عليه أبناؤه الملوك البررة من بعده، ناذرين أنفسهم لإعلاء راية الدين الحنيف لخدمة الوطن والمواطن، وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليَّيْن؛ ليزداد البناء سموًّا، وتزدان الشخصية اعتزازًا وشموخًا في حراك متسارع يسابق الزمن، ويسطر صفحات مجيدة في تاريخ السعودية، يعيشها المواطن السعودي، وترصدها أنظار العالم أجمع، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأكد سفير السعودية لدى مصر في كلمته خلال الحفل أن السعودية تشهد حركة تطوير متلاحقة، تخط سطورها رؤية مستقبلية لواقع مشرق ومستقبل واعد، وبدت ملامحها تتضح في مناحي الحياة كافة، وتجسدت في رؤية السعودية 2030، رؤية قوامها الإنسان، وركيزتها المكان، بتوظيف ثروات ما فوق الأرض بكل إمكانياتها الواعدة.

مبينًا أن هذه الرؤية تمت صياغتها بحرفية شديدة لتكون منهاجًا للعمل الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وأنها رؤية مستندة إلى أساس صلب، وهوية متفردة، ومعتقدات راسخة لموروثنا الديني والحضاري والثقافي، ورؤية تتطلع بكل شموخ وطموح لمستقبل أفضل بعون الله وتوفيقه وسداده.

وحول العلاقات المصرية - السعودية قال سفير السعودية لدى مصر في كلمته إن التاريخ يشهد على عمق العلاقات بين السعودية ومصر، علاقة الأشقاء التي كانت –وما زالت- خير علاقة أخوّة، يشد عضد بعضهما الآخر.. مؤكدًا أن هذه العلاقات تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة في توثيق العلاقات الثنائية، وتعزيز روح المحبة والسلام والوئام في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والإسهام في تكريس الأمن والسلم الدوليَّين.

ونوه بأن العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى مد جسور السلام، وغرس قيم المحبة والتسامح والإخاء بين الشعوب، وهي المبادئ السامية التي حض عليها الدين الإسلامي الحنيف، وتأسست عليها القيم والأعراف الإنسانية منذ فجر التاريخ، وهي المبادئ التي تستند إليها سياسة السعودية في علاقاتها الخارجية.

وقدم الحضور التهنئة للمملكة قيادة ووطنًا وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لها دوام التقدم والازدهار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء العرب وسفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى القاهرة، ولفيف من المثقفين والأدباء والفنانين ورجال الأعمال والاقتصاد والأكاديميين، ومديرو المكاتب والملاحق ورؤساء الأقسام بالسفارة، وعدد كبير من المواطنين السعوديين.

Advertisements