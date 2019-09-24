بشرى سارة: مصادر تكشف موعد عودة المملكة للإنتاج الكامل للنفط

كشفت مصادر محلية مطلعة، اليوم الإثنين، عن الموعد النهائي لعودة المملكة لإنتاجها الكامل للنفط، بعد أن نجحت حتى الآن في استعادة نحو 75% من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجوم “أرامكو”. وأكدت المصادر لوكالة “رويترز” أن المملكة سوف تسترجع كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل، مضيفة أن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميًا، بينما يبلغ الإنتاج الحالي في بقيق زهاء 3 ملايين برميل يوميًا.
يشار إلى أن قبل هذه الهجمات الإرهابية كان حقل هجرة خريص ينتج نحو 1.5 مليون برميل نفط يوميًا، بينما ساعدت مصفاة بقيق على إنتاج ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا. وكان وزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان، قد كشف عن أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميًا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، متوقعًا أن يعود الإنتاج بكامل طاقته بنهاية سبتمبر. وأشار مسؤولون سعوديون إلى أن المملكة تمكنت من إعادة مستوى الإمدادات للعملاء إلى ما كان عليه قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها الضخمة ومن حقول أخرى.
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