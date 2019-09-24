بالصور.. “صقور السعودية” و”فرسان الإمارات” يزينون سماء المملكة بالعروض...

شاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الإثنين، بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق «الصقور السعودية» وفريق «فرسان الإمارات» للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة. وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة؛ حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من أنواع (F15s،F15C، تورنيدو، تايفون ) وطائرة (MRTT ) المخصصة للتزود بالوقود؛ حيث جُهّزت خصيصًا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

يُذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89. وتهل مناسبة «اليوم الوطني» على السعوديين سنويًا؛ لنتذكر فيها التضحيات العظيمة التي قام بها قادة هذا الوطن وآباؤنا وأجدادنا، لنصل ببلادنا لهذه المكانة الدولية العظمية، ونتطلع لمستقبل باهر في ظل رؤية مستقبلية لوطن طموح بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ ليصبح بلدنا متقدمًا يعجّ بالنهضة ويحفل بالحضارة، وعجلة التقدم لا تقف، ونحن نسابق الزمن مع القيادة حتى يعانق طموحنا السماء.