بالصور: الحماية الفطرية تضبط عدداً من مخالفات نظام صيد الحيوانات والطيور البرية بمكة

تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية في سواحل منطقتي مكة المكرمة والشرقية خلال الأيام الماضية من ضبط عدد من مخالفات نظام صيد الحيوانات والطيور البرية. وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها اليوم الإثنين أن المخالفات شملت استخدام العديد من الوسائل المحظورة من شباك وأسلحة وأجهزة محاكاة.

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