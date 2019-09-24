عاجل اليمن : هل تذكرون الشيخ الذي ساند الحوثيين في إسقاط جبهة العود؟ شاهدوا كيف كانت نهايته اليوم ومعه العشرات من أقاربه (الأسماء)

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الشيخ الذي ساند الحوثيين في إسقاط جبهة العود؟ شاهدوا كيف كانت نهايته اليوم ومعه العشرات من أقاربه (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتكبت مليشيات الحوثي المسلحة جرائم مروعة اليوم الاثنين واقدمت على تصفية مشائخ قبليين واختطاف آخرين في محافظة إب (وسط اليمن).

وفي التفاصيل قالت مصادر محلية لمأرب برس أن العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي اقتحموا قرية العجلة بمنطقة العود التابعة لمديرية النادرة شرق إب صباح اليوم الإثنين وداهموا منازل مواطنين واقدموا على إعدام كلا من الشيخ "خولان فاضل " قيادي محسوب على حزب المؤتمر و "عامل على فاضل " بعد اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وقبلين من ابناء المنطقة.

قد يهمك ايضاً:

ليست قطر.. دولة خليجية توجه دعوة غير مسبوقة لمسئولين يمنيين طالبوا بطرد الامارات.. هدف الدعوة والزيارة و(اسماء الوفد)

الرئيس الراحل يقدم للحوثيين أغلى كنز تمتلكه اليمن أصاب السعودية بالجنون .. وإيران توجه له رسالة شكر رسمية

الفتاة السعودية ‘‘رهف القنون’’ تستفز السعوديين بظهور جديد .. وتشكر ‘‘محمد بن سلمان’’ .. شاهد (صور)

”الشيخة موزة” والدة أمير قطر تفاجئ اليمنيين بكرم أميري فاق التوقعات وتقدم هذا ”المبلغ الكبير” لكل لاعب يمني.. وتؤكد: ”يستحقون أكثر من ذلك” (فيديو)

ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019

ضربة موجعة اغتيال الرجل الأول للشرعية في عدن .. ومقتل العشرات من مؤيدي الحكومة في خطوة غادرة (أسماء وتفاصيل)

رسميا: الفيفا يحسم مصير المنتخبين ”اليمني” و”القطري” ويعلن أسماء المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا 2020م

شاهد مسؤول يمني بارز يبكي بحرقة ألهبت مشاعر اليمنيين.. وهذا أول تعليق للحكومة الشرعية (فيديو)

العلم السعودي يتحول إلى فستان لـ‘‘أصالة’’ في اليوم الوطني للسعودية .. شاهد أين وضعت صورة الملك وولي العهد (فيديو)

الكشف عن الخطة الإماراتية الخطيرة التي اضطرت الرئيس هادي لإصدار قرار جمهوري بتعيين ”الحضرمي“ وزيرا للخارجية

ظهور جديد لـ ‘‘صدام حسين’’ يبكي الملايين .. وابنته رغد تنشر (فيديو مزلزل)

إيران تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف بالاسم عن الشخصية التي زودت الحوثيين بأسلحة قصف أرامكو السعودية وتضع اليمنيين والسعوديين في موقف محرج

عاجل: قرارات جمهوري مرتقبة خلال ساعات ومصادر تكشف تفاصيلها

توجيهات حكومية جديدة بشأن أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية ..شاهد ماورد فيها

الوليد بن طلال يشعل مواقع التواصل بظهور مثير للغاية برفقة ابنة رئيس الوزراء ومفاجأة بشأن علاقتهما .. شاهد ماذا يفعل (فيديو)

بلقيس فتحي تغني في اليوم الوطني للسعودية وتتغزل في الجمهور وتصارح الجميع: ما بيني وبينهم لا يعلمه إلا الله .. وتحرج المسؤولين بطلب جريئ(فيديو)

Advertisements

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23/9/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

عاجل: أول ظهور للوفد الحكومي في عمان .. والجبواني يفجر مفاجأة ويصارح الجميع بشأن لقاءاتهم بالحوثيين .. شاهد ماذا قال؟

راغب ونانسي وكارول وإليسا.. نجوم الفن يفاجئون الجميع وينتفضون للطفلة المُعذبة في السعودية وهذا ماعملوه (شاهد)

مجتهد يفجر مفاجآت مزلزلة ويسرب وثائق حساسة.. ويكشف عن حدث هام سيحدث خلال الساعات القادمة في السعودية (صور)

شاهد بالصور : توكل كرمان تقطع زيارتها الئ المكسيك وتستقل طائرة الئ الدوحة لتقدم هدية ثمينه للمنتخب اليمني

صورة مرعبه : عضو بنقابة الممثلين تكشف طبيعة مرض هنا الزاهد بعد منع الأطباء لها من تناول الشراب الطعام

بيان عاجل وهام بشأن أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات – (النص )

8 مزايا هامة في نظام تشغيل «أندرويد 10» بعد الإعلان الرسمي عنه وهذه ابرز عيوبه

العميد طارق صالح يوجه صفعة قوية للشرعية ويصدر بيان بخصوص لصوص الشرعية

بإشراف دولي وصول طلائع القوات الأجنبية إلى صنعاء وإعلان أمريكي بشأن أبرز الجنرالات (أسماء وتفاصيل)

لن تصدق ما حل بها : نقل هنا الزاهد إلى المستشفى بعد أيام من زفافها .. والأطباء يفجرون مفاجأة بشأنها .. شاهد كيف أصبحت (صورة)

إسرائيل تخرج عن صمتها وتفجر مفأجاة صادمة حول رحيل السيسي وهذا مصير مظاهرات مصر (شاهد)

حملة اعتقالات شرسة في السعودية .. وضبط أكثر من مليون يمني حتى الآن ووزارة الداخلية تصدر البيان رقم1.. شاهد ماذا يحدث

هذا ما سيحدث غدا في السعودية .. والحزن يعم المملكة (بيان رسمي)

وواضحت المصادر أن مليشيا عقب إعدام الشيخيين (خولان و عامل فاضل) إستمرت في اقتحام عدد من المنازل واختطفت عدد من المواطنين أغلبهم من آل فاضل دون ذكر الاسباب.

الا ان مصادر اخرى ذكرت ان اقتحام الحوثيين للمنطقة يأتي لاختطاف عدد من المطلوبين لديها ومصادرة اسلحة كانت قد قدمتها لهم خلال المعارك التي شهدتها جبهة العود مع المقاومة ، حيث وقف بعض مشائخ المنطقة مع الحوثي وساندوهم في اسقاط جبهة العود خلال الفترة الماضية .

ومن بين المختطفين :

عقيل محسن فاضل ، طارق فاضل ، محمد عبدالقوي فاضل ، فايز محسن فاضل و نزيه فاضل .

وتشهد قرية العجلة والمناطق المجاورة عقب جريمة المليشيات تحشيد مسلح للقبائل متوعدين بالثأر والرد على جرائم الحوثيين وغدرهم .

ويأتي استهداف مليشيا الحوثي لقبيلة آل فاضل - و الذي ينتمي إليها رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب الشيخ عقيل فاضل - عقب مواقف سابقة لمشايخ من ذات القبيلة والمنطقة بتمكين مليشيات الحوثي من اختراق جبهة المقاومة الشعبية بالعود والوصول الى جبل ناصة بالضالع .

فيما يتهم حزام فاضل عضو مجلس النواب بأنه من أبرز الشخصيات التي سهلت مهمة دخول الحوثيين مناطق العود بمديرية النادرة.