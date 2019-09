عاجل اليمن : الفتاة السعودية ‘‘رهف القنون’’ تستفز السعوديين بظهور جديد .. وتشكر ‘‘محمد بن سلمان’’ .. شاهد (صور)

عدن - ياسمين التهامي - أثارت اللاجئة السعودية بكندا، رهف القنون، موجة غضب جديدة بين السعوديين في أحدث تغريداتها والتي علقت فيها على قرار السلطات السعودية “إسقاط الولاية” عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.

وقالت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن”.

I still can’t believe that Saudi Arabia has allowed women to travel without permission!CONGRATULATIONS TO SAUDI WOMEN. I’m so happy for you💕 — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) August 5, 2019

Rahaf Mohammed رهف محمد@rahaf84427714

I still can’t believe that Saudi Arabia has allowed women to travel without permission!CONGRATULATIONS TO SAUDI WOMEN. I’m so happy for you Advertisements

