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آل الشيخ يرد على منتقدي بطاقة موسم الرياض البنكية

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ردّ المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على بعض منتقدي بطاقة موسم الرياض البنكية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع أحد البنوك المحلية.
وأوضح آل الشيخ أن فكرتها تقوم على استخراج البطاقة الخاصة بموسم الرياض من بنك سامبا، ليحصل حاملها على خصومات ونقاط وأفضلية في الحجوزات وتقسيط لفترات طويلة بأسعار جيدة وبدون فوائد.

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وطالب آل الشيخ بقية البنوك بأن توفر هي الأخرى هذه البطاقة للمستفيدين.

ورد آل الشيخ على بعض متابعيه ممن انتقدوا فكرة البطاقة، قائلاً: “إذا جا الصيف شفنا شخط الفيزا والبطاقات بفوائد خارج المملكة! والحين عروض بطاقات بدون فوائد تصرفها في بلدك صار الموضوع جريمة! محد طقك على يدك ماتبي البطاقه لا تاخذها!”.
وأضاف: “ذبحونا، ماعندهم كلمة إلا ملينا من الحفلات، موسم الرياض حفلات وملاهي ومطاعم ومعارض وعروض حية وتسوق وأنشطه رياضية، شغل ٢٪ الي معقد ولسنه طويل ما يمشي، الناس تبي تعيش وتتنفس، ينتقد وتلقاه أول واحد حاجز طيران للبلدان اللي بالي بالك! لكن ينمي بلده لا لا جريمة!”.

حضور الفعاليات ليس إجباري ولا ضروري ولا إلزامي.
العرض عن خصومات و مميزات من بنك سامبا لمن يرغب الحضور .
كثير من اللي يسافرون ياخذون قروض لصرفها في تركيا و غيرها، اليوم نتكلم عن صرف داخل الوطن مع خصومات ومميزات لمن يرغب الحضور .



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