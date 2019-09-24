بالفيديو.. جندي سعودي يجازف بحياته لإنقاذ طفلة وحمامة من بين عجلات السيارات

أظهر جندي سعودي، اليوم الاثنين، شجاعة نادرة، وكاد يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ طفلة، بعد أن تقدم من بين الصفوف لينقذ حمامة غير قارة على الطيران، وذلك خلال مسيرة بالسيارات، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

وقد أظهر مقطع فيديو، بسالة الجندي وشجاعته، خلال إنقاذه الطائر والطفلة من الموت تحت عجلات ركب السيارات المنطلق ضمن الاحتفالات.

ومن خلال مقطع الفيديو، يظهر الجندي السعودي، حاملاً الطفلة بين ذراعيه، ويجري بها لتسليمها لوالديها، إلا أن توازنه اختل ووقع على الأرض بالطفلة، وكاد يتعرض لعملية دهس تحت عجلات السيارات المسرعة، إلا أنه وقف مسرعًا ليلقى إشادة من جموع المواطنين المحتفلين باليوم الوطني.