أظهر جندي سعودي، اليوم الاثنين، شجاعة نادرة، وكاد يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ طفلة، بعد أن تقدم من بين الصفوف لينقذ حمامة غير قارة على الطيران، وذلك خلال مسيرة بالسيارات، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.
وقد أظهر مقطع فيديو، بسالة الجندي وشجاعته، خلال إنقاذه الطائر والطفلة من الموت تحت عجلات ركب السيارات المنطلق ضمن الاحتفالات.
ومن خلال مقطع الفيديو، يظهر الجندي السعودي، حاملاً الطفلة بين ذراعيه، ويجري بها لتسليمها لوالديها، إلا أن توازنه اختل ووقع على الأرض بالطفلة، وكاد يتعرض لعملية دهس تحت عجلات السيارات المسرعة، إلا أنه وقف مسرعًا ليلقى إشادة من جموع المواطنين المحتفلين باليوم الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. جندي سعودي يجازف بحياته لإنقاذ طفلة وحمامة من بين عجلات السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.