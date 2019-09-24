«حرس الحدود» تدعو المتقدمين على الوظائف الصحية لاستكمال إجراءات القبول

دعت المديرية العامة لحرس الحدود، المتقدمين على الوظائف الصحية لاستكمال إجراءات القبول.

وأضافت المديرية، أن إجراءات القبول تتضمن إجراء المقابلات الشخصية حسب الرسائل النصية التي ستصل لكل مرشح والموضح بها المواعيد المحددة، للمتقدمين للوظائف التي تحمل مسميات «أخصائي تمريض، أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان، أخصائي إسعاف وطب طوارئ، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي مختبر، صيدلي، طبيب مقيم، فني تمريض، مساعد صحي، مساعد صيدلي»، ويمكن متابعة الأسماء عبر الرابط: (اضغط هنا).

ويتضمن نظام الخدمة المدنية، شروط التعيين في الوظائف، بحيث يشترط في مَن يعين في إحدى الوظائف، أن يتم التعاقد معه لإداء مهماتها، وأن يكون سعودي الجنسية ويجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غير السعودي في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين، وبما لا يتعارض مع الأحكام التي تمنع ذلك.

ويجب أن يكون الموظف، غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم: الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها أو كان محكومًا عليه ومَضَت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن لا يكون سبق فصله من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.